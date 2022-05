iPhone 15 : Apple ne devrait conserver aucun produit Lightning

En une semaine, ce sont les deux sources les mieux renseignées du secteur qui ont confirmé l'information : selon Ming-Chi Kuo et Mark Gurman , Apple préparerait l'abandon du connecteur Lightning sur l'iPhone 15 qui basculerait sur le standard USB-C en 2023. C'est pour respecter la future législation européenne qu'Apple changerait de technologie pour le connecteur de l'iPhone : Apple ne se lancerait pas dans ce changement de gaité de coeur, la vente d'accessoires et de licences autour du format Lightning étant très rémunératrice.D'un point de vue légal, la future loi européenne devrait forcer Apple à utiliser l'USB-C sur l'iPhone mais également sur l'iPad (le modèle d'entrée de gamme utilise encore un connecteur Lightning) et le casque AirPods Max. Apple vend d'autres accessoires utilisant un connecteur Lightning, et Ming-Chi Kuo affirme qu'ils évolueront également pour adopter l'USB-C : cela concerne notamment le boîtier de recharge des AirPods, la batterie MagSafe, la télécommande Siri Remote, le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse et le Magic Trackpad.C'est donc bien un abandon complet du connecteur Lightning qui serait a priori dans les tuyaux, si Apple décide de valider le projet : la législation européenne n'étant pas encore définitivement adoptée, Mark Gurman prévient qu'il n'est pas totalement impossible qu'Apple se ravise si elle sent finalement le vent tourner en sa faveur. On guettera avec intérêt l'évolution des produits concernés dans les prochains mois : si l'iPad 10 ou le boîtier de la seconde génération d'AirPods Pro passe à l'USB-C en fin d'année d'année 2022, ce sera une bonne indication des intentions d'Apple pour la suite.