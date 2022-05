Apple Car : le rachat de Canoo à nouveau envisagé ?

Apple avait déjà envisagé le rachat de Canoo il y a trois ans mais ce dernier aurait capoté, la startup cherchant alors un investisseur et pas un repreneur pour son activité de production de plateformes de véhicules électriques. Depuis, les finances de Canoo ont continué de se dégrader et l'entreprise a la semaine dernière prévenu ses investisseurs qu'elle n'aurait bientôt plus assez d'argent pour fonctionner malgré les récents financements supplémentaires. L'heure pourrait être à une revente et l'hypothèse d'Apple revient sur la table, rapporte Mark Gurman sur Bloomberg . Les discussions pourraient d'ailleurs être facilitées par la présence d'Ulrich Kranz, ancien CEO de Canoo, dans l'équipe dirigeante du projet de véhicule d'Apple.

Lifestyle Vehicle de Canoo

Les premières rumeurs concernant les travaux d'Apple sur un véhicule électrique autonome, nom de code "Titan", remontent à 2014. C'est sans doute le projet de plus longue haleine jamais mené à Cupertino ! Comme pour chaque projet d'ampleur, cela s'accompagne d'embauches significatives dans les rangs des futurs concurrents ainsi que de rachats de startups permettant d'accélérer les choses grâce à leurs technologies, leurs brevets et leurs effectifs qualifiés. Pour Canoo, Mark Gurman prévient qu'Apple devra agir vite si ce sont principalement les talents qui l'intéressent : face aux difficultés rencontrées par l'entreprise, la fuite des cerveaux aurait déjà commencé.Selon les éléments dont on dispose, c'est en 2025 qu'Apple compterait lancer la production de son véhicule électrique, qui aurait l'ambition d'être totalement autonome dès sa première version. Sans volant et sans pédales, Apple pourrait s'affranchir des designs classiques avec un vaste intérieur présentant des sièges qui se font face , comme dans une limousine, possiblement avec une table centrale équipée d'un grand écran tactile.