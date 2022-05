macOS 12.4 est lancé avec un correctif pour le Studio Display

Après avoir passé un peu plus d'un mois en version bêta, macOS 12.4 est officiellement finalisé et disponible pour tous les utilisateurs ce soir. Pour cette nouvelle mise à jour du système d'exploitation du Mac, Apple n'annonce que deux évolutions principales : un nouveau réglage dans l'application Podcasts permettant de limiter le nombre d'épisodes stockés sur le Mac et supprimer automatiquement les plus anciens, et la prise en charge d'une mise à jour destinée à améliorer la qualité de la webcam du Studio Display d'Apple (impossible d'installer la mise à jour de l'écran sans préalablement mettre à jour le Mac).Suite au lancement du nouvel écran d'Apple, de nombreux utilisateurs s'étaient plaints de la qualité de sa webcam et Apple avait alors assuré qu'il s'agissait d'un problème logiciel qui serait rapidement corrigé. Le "Studio Display Firmware Update 15.5" améliore effectivement le rendu, même s'il reste a priori inférieur à celui de l'iPad Air ou de l'iPad Pro. À noter que macOS 12.4 embarque également le fond d'écran du Studio Display, même pour les utilisateurs qui ne possèdent pas cet écran.

Le fond d'écran du Studio Display

Mise à jour 17 mai 2022 à 9:52 :

Cette mise à jour corrige également de nombreuses failles (lire : De nombreux correctifs pour macOS Monterey, Big Sur et Catalina).

Comme pour chaque mise à jour, macOS 12.4 apporte également des améliorations sous le capot. On peut notamment repérer que la fonctionnalité Commande universelle sort de version bêta : les badges "BÊTA" ont en effet disparu dans les réglages relatifs à Commande universelle dans les Préférences Système. Comme toujours, vous trouverez macOS 12.4 dans les Préférences Système, dans la section « Mise à jour de logiciels ». N'oubliez pas qu'une petite sauvegarde est toujours préférable avant de lancer l'installation.