Apple lance iOS 15.5, tvOS 15.5 et watchOS 8.6

Après plusieurs semaines passées en version bêta, c'est le grand jour pour iOS 15.5, tvOS 15.5 et watchOS 8.6 avec la sortie ce soir des versions finales, disponibles dès maintenant pour tous les utilisateurs.Comme souvent, c'est iOS qui apporte le plus grand nombre de nouveautés. On sent toutefois que la WWDC 2022 arrive et avec elle la présentation d'iOS 16 : les évolutions d'iOS 15.5 restent plutôt mineures. Apple indique trois nouveautés principales dans les notes de version : la possibilité pour les utilisateurs d'Apple Cash d'envoyer ou de demander de l'argent depuis leur carte Apple Cash, un nouveau réglage pour l'application Podcasts qui permet de limiter le nombre d'épisodes stockés sur l'iPhone ou l'iPad et supprimer automatiquement les anciens épisodes, et la suppression d'un bug pouvant entraîner l'échec des automatisations du domicile déclenchées au départ ou à l'arrivée des personnes.iOS 15.5 renferme aussi quelques secrets qui ont été révélés ces dernières semaines avec quatre autres changements qui ne sont pas officialisés par Apple : la mise à jour prépare l'ouverture de l'App Store aux liens externes pour les applications lecteur , instaure un nouveau nom pour iTunes Pass qui devient Apple Account et prend en charge Bancomat et Bancontact dans l'application Cartes, met en place un système pour exclure certains lieux sensibles des Souvenirs de l'application Photos, et prend en charge la future application Apple Classique Pour ce qui est de tvOS 15.5, on ne sait pour le moment pas quels sont les changements apportés mais la phase de version bêta n'a pas révélé de nouveauté directement visible par l'utilisateur final pour le moment. C'est la même chose pour watchOS 8.6 à une différence près : cette mise à jour apporte la prise en charge de l'app ECG et des notifications d'arythmie pour les utilisateurs mexicains.