Apple testerait des écrans e-ink en couleurs, selon Ming-Chi Kuo . Aussi connus sous le nom de papier électronique en français, ces écrans ont la particularité de ne pas nécessiter d'énergie pour laisser une image affichée sans rétro-éclairage. Pour un affichage qui n'est pas amené à changer souvent, c'est la garantie de très importantes économies d'énergie par rapport à un écran LCD ou OLED classique. L'analyste précise qu'Apple envisagerait d'utiliser un écran e-ink à l'extérieur d'un smartphone pliant, qui pourrait donc afficher des notifications de manière permanente.Si Ming-Chi Kuo est généralement bien renseigné, les expérimentations d'Apple restent à prendre avec le plus grand recul : les ingénieurs de Cupertino testent beaucoup de choses qui ne sont finalement pas utilisées dans un produit fini. Pour ce qui est des smartphones pliables, Apple n'aurait d'ailleurs pas de calendrier précis pour le moment, l'entreprise jugeant que les technologies utilisées ne sont pas encore assez mûres et que le concept même n'apporte pas forcément plus d'avantages que d'inconvénients. Si ce projet finit par se concrétiser, ce ne sera pas avant quelques années.