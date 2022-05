De nombreux correctifs pour macOS Monterey, Big Sur et Catalina

Apple a hier soir sorti la version finale de macOS 12.4 avec un menu très maigre : des améliorations pour l'application Podcasts et la prise en charge d'une mise à jour pour le Studio Display. On le sait cependant, les mises à jour des systèmes d'Apple sont souvent l'occasion pour les développeurs de Cupertino de corriger des bugs et combler des failles. Cette fois, le nombre de vulnérabilités corrigées par cette mise à jour est particulièrement impressionnant : il y en a pas moins de 54 un peu partout dans le système, selon un document publié par Apple. Beaucoup pouvaient permettre à de potentielles applications malveillantes d'exécuter du code sans l'autorisation de l'utilisateur.Certaines de ces failles étaient déjà présentes sur d'anciennes versions de macOS et c'est pourquoi Apple a également lancé deux autres mises à jour : macOS 11.6.6 pour les utilisateurs de Big Sur avec 40 failles corrigées, et la mise à jour de sécurité 2022-004 pour Catalina avec 32 failles corrigées. À noter que les corrections de failles ne sont pas l'apanage de macOS : iOS 15.5 et iPadOS 15.5 également sortis hier soir corrigent 27 failles ! Il y en a également 18 dans watchOS 8.6 et 20 sur tvOS 15.5 ... De l'intérêt de garder ses appareils à jour.