Apple annonce de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité

La première fonctionnalité annoncée par Apple concerne la détection de portes pour les personnes aveugles ou en déficience visuelle. Sur les modèles d'iPhone et d'iPad équipés d'un scanner LiDAR, iOS et iPadOS pourront détecter la présence de portes ainsi que leur distance, et décrire à l'utilisateur leurs caractéristiques : si elles sont ouvertes ou fermées, s'il faut pousser ou tirer, et s'il faut tourner ou appuyer sur une poignée. Si des indications sont écrites sur les portes, elles pourront également être lues : nom d'un commerce, numéro d'une chambre d'hôtel, etc.La seconde fonctionnalité présentée concerne l'Apple Watch et la possibilité de faire apparaître son écran en miroir sur l'iPhone par le biais d'AirPlay. La montre connectée d'Apple peut alors être pilotée directement depuis l'iPhone, ce qui permet de profiter des fonctionnalités spécifiques de l'Apple Watch (notamment ses capteurs de santé) sans avoir à utiliser son écran. Apple annonce également l'ajout de nouveaux gestes sur l'Apple Watch : les Actions Rapides permettent d'utiliser un double pincement de la main (toucher son pouce avec son index deux fois) pour répondre à un appel, lire ou mettre un média ou un entraînement en pause ou rejeter une notification.La troisième fonctionnalité dévoilée par Apple se destine aux utilisateurs sourds ou malentendants : les sous-titres en temps réel sur l'iPhone, l'iPad et le Mac permettent de mieux suivre un appel FaceTime, une visioconférence, une vidéo quelconque ou même une conversation avec quelqu'un proche de soi. Les utilisateurs disposent d'options pour ajuster la taille de la police d'écriture. Sur le Mac, il est possible de taper du texte qui sera automatiquement lu en direct aux autres participants de la conversation.Apple annonce également de multiples autres nouveautés qui sont moins détaillées. Il y a l'ajout de 20 nouvelles langues pour VoiceOver dont le Bengali, le Bulgare, le Catalan, l'Ukrainien et le Vietnamien. La fonctionnalité Buddy Controller permet de demander de l'aide à un ami pour jouer à un jeu, avec la prise en charge de plusieurs contrôleurs pour un seul joueur. Avec Siri Pause Time, il est possible de mettre en place un délai avant la réponse de Siri. Il devient aussi possible de dicter un mot lettre par lettre à Siri. Apple propose également une fonctionnalité permettant de reconnaître certains sons uniques de son propre environnement (une alarme spécifique, sa sonnette d'entrée, ses appareils électro-ménagers, etc.). Il y a enfin de nouveaux thèmes et de nouvelles options d'affichage pour Apple Books.