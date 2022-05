Apple Music va diffuser des concerts en direct

Apple Music se met à la diffusion de concerts en direct. L'annonce en a été faite sur Twitter hier : Apple Music Live débutera par un concert que Harry Styles donnera à New York ce vendredi 20 mai. S'agissant d'un direct, il faudra s'adapter à l'horaire américain : le concert ayant lieu à 21h heure locale, cela nous mène à 3h du matin en France métropolitaine. L'ancien membre du groupe One Direction présentera son nouvel album, dont la sortie est programmée le même jour. Dans le cadre de cet événement, Apple Music diffuse également une longue interview de Harry Styles menée par Zane Lowe.Apple évoque une nouvelle série de concerts qui, rien que ça. Il s'agira bien d'événements en direct, qui ne seront pas disponibles enensuite. Apple prévoit cependant d'organiser des rediffusions. Pour le concert de Harry Styles, il y en aura deux : le dimanche 22 mai à 18h et le jeudi 26 mai à 11h.