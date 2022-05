Apple Watch Series 8 : le design plat à nouveau dans les rumeurs

L'année dernière, de nombreuses rumeurs anticipaient l'arrivée d'un nouveau design aux bords plats pour l'Apple Watch Series 7 mais ça n'a finalement pas été le cas. À quelques jours de la présentation de la gamme actuelle, le fuiteur ShrimpApplePro ( @VNchocoTaco avait correctement prévenu que le design ne changerait finalement pas. Cette semaine, c'est ce même fuiteur qui clame avoir eu des échos d'un écran parfaitement plat pour une nouvelle Apple Watch. Aujourd'hui, le verre de l'Apple Watch est courbé sur les côtés pour épouser la forme arrondie de la montre : l'arrivée d'un écran totalement plat pourrait impliquer un châssis d'une autre forme.

Rendu via Jon Prosser

Jon Prosser, qui avait été à l'origine des premières rumeurs sur ce nouveau design l'année dernière, a publié de nouveaux rendus de ce à quoi cela pourrait ressembler, précisant ne pas avoir de nouvelles informations au sujet de ce design plat : il évoque d'ailleurs la possibilité qu'il s'agisse du modèle destiné aux sports extrêmes et non de l'Apple Watch Series 8 classique, mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade. Bien que ShrimpApplePro commence à se faire un nom (c'est notamment lui qui a le premier publié les images de fichiers CAD de l'iPhone 14 Pro ), on prendra cette nouvelle rumeur avec beaucoup de prudence en attendant que les grands noms habituels comme Ming-Chi Kuo ou Mark Gurman s'emparent du sujet.