Premières bêtas pour iOS 15.6, macOS 12.5, tvOS 15.6 et watchOS 8.7

Le cycle infini des versions bêtas se poursuit ! Deux jours après la sortie d'iOS 15.5, tvOS 15.5 et watchOS 8.6 ainsi que de macOS 12.4 , Apple a lancé une nouvelle série de futures mises à jour en versions bêtas pour les développeurs hier soir. Il s'agit donc d'iOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 et de macOS 12.5. Comme trop souvent, Apple ne communique pas sur les nouveautés incluses dans ces nouvelles versions de travail et on ne décèle pas de changement particulier à première vue...Nous verrons dans les prochaines semaines si des évolutions se font connaître, surtout juste après la WWDC 2022 . Nous ne sommes en effet plus qu'à trois semaines de cet événement, dont la conférence inaugurale aura lieu le 6 juin. Ce sera l'occasion pour Apple de présenter les nouveautés d'iOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13, qui entreront à leur tour dans un cycle de versions bêtas qui sera beaucoup plus long, le lancement n'étant pas attendu avant septembre : iOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 et macOS 12.5 auront largement eu le temps de sortir entre temps.