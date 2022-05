Apple veut accroître sa production au Vietnam

En tournée dans la Sillicon Valley, le Premier Ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est rendu à Cupertino où il a rencontré Tim Cook, rapporte le journal Sàigòn Giải Phóng . Bien qu'Apple n'ait pas d'usine en son nom au Vietnam, le groupe californien fait appel aux services de 31 entreprises locales avec quelque 160 000 salariés qui travaillent à l'assemblage de certains produits d'Apple. On sait notamment qu'Apple s'est lancée au Vietnam en 2019 avec la production d'AirPods.Le Premier Ministre vietnamien s'est réjoui de cette présence indirecte qu'il souhaite accroître en s'assurantpour la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Tim Cook a de son côté exprimé sa volonté d'accroître le nombre de fournisseurs au Vietnam ainsi que le nombre d'usines dans le pays, souhaitant au passagede la part du gouvernement local.Les négociations entre Apple et le gouvernement vietnamien resteront secrètes, mais les intérêts de Pham Minh Chinh et de Tim Cook se rejoignent : Apple souffre de sa dépendance de la Chine et veut diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Il y a donc de grandes chances que le pays bénéficie de plus larges investissements d'Apple par le biais de ses sous-traitants dans les prochaines années.