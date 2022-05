Apple promet du nouveau pour Final Cut Pro

Il y a quelques semaines, des créateurs avaient publié une lettre ouverte à Tim Cook au sujet de Final Cut Pro, le logiciel de montage professionnel d'Apple. Ils se plaignaient des difficultés qu'ils rencontrent à utiliser leur logiciel favori dans certains environnements professionnels, une grande partie de l'industrie préférant des solutions concurrentes, et réclamaient qu'Apple en fasse plus pour promouvoir l'usage de Final Cut Pro dans les milieux du cinéma et de la télévision. Certains professionnels utilisant Final Cut Pro avaient également quelques idées d'améliorations à apporter au logiciel.Apple a cette semaine répondu à la pétition dans les colonnes du site spécialisé FCP.co . Apple promet que certaines des nouvelles fonctionnalités demandées sont dans les tuyaux, sans préciser lesquelles ni dans combien de temps elles seront disponibles. La firme de Cupertino annonce également la mise en place de trois mesures pour promouvoir Final Cut Pro : de nouveaux programmes d'entraînement et de certifications approuvées par Apple en partenariat avec Future Media Concepts, la mise en place d'un panel d'experts de l'industrie qui sera consulté régulièrement à partir de cet été, et une expansion du contenu et de la fréquence de publication des ateliers dédiés à Final Cut Pro pour les productions de films et de séries. À suivre...