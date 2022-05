Le développement du casque AR/VR d'Apple serait presque achevé

Le développement du casque de réalité mixte d'Apple aurait fait l'objet d'une démonstration auprès du conseil d'administration de l'entreprise, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . L'instance, composée de huit directeurs indépendants et de Tim Cook, ne se réunit que quatre fois par an et cette présentation est donc le signe que la commercialisation approche. Mark Gurman ajoute que le développement de realityOS, un nouveau système d'exploitation dédié à la réalité virtuelle et augmentée, s'est accéléré ces dernières semaines.On avait déjà pu trouver des traces de ce système et de son nom sur l'App Store en février dernier. Apple aurait visé la WWDC 2022 , dont la conférence inaugurale se tiendra le 6 juin, pour une première présentation publique alors que la commercialisation du casque aurait plutôt lieu en fin d'année ou au début d'année prochaine. Apple rencontrant des difficultés de dernière minute dans le développement de l'appareil, il s'est toutefois murmuré que la présentation pourrait être repoussée à l'automne.

Concept par Ian Zelbo

Le casque de réalité mixte d'Apple combinerait la réalité virtuelle à la réalité augmentée grâce à un système complexe de caméras et d'écrans de très haute définition. Bardé de capteurs et intégrant des composants particulièrement puissants, le casque serait très haut de gamme et il est question d'un tarif qui pourrait s'approcher des 3 000 dollars. Apple ne compterait pas en vendre beaucoup (de 7 à 10 millions sur sa première année de commercialisation), l'objectif principal de cet appareil étant de préparer les développeurs à l'arrivée inévitable de lunettes connectées dans les prochaines années.