Comment perdre son contrat avec Apple, une leçon par BOE

Il a fallu des années à BOE pour convaincre Apple de lui faire confiance pour la fourniture d'écrans OLED destinés à l'iPhone. C'est finalement avec l'iPhone 13 l'année dernière que le fabricant chinois a commencé à envoyer ses dalles à Apple, qui se fournit également chez Samsung et LG. Mais en février, BOE s'est fait soudainement sortir de la liste des fournisseurs de l'iPhone, nous indiquait The Elec un peu plus tôt ce mois-ci. Il n'y avait pas de problème particulier de qualité, mais BOE aurait commis une faute inexcusable aux yeux d'Apple : modifier le design de son écran sans même prévenir son client.

L'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone 13 Pro (futures tailles de l'iPhone 14 Max et de l'iPhone 14)

Toujours selon les sources de The Elec , BOE aurait agrandi la largeur des transistors en couches minces afin d'augmenter son taux de rendement et donc faire des économies. Erreur fatale : BOE aurait tenté d'envoyer des émissaires de haut rang à Cupertino pour expliquer les raisons de ce changement technique, mais Apple aurait désormais un problème de confiance. Les 30 millions de dalles qu'Apple avait prévu de commander à BOE pour l'iPhone 14 pourraient ainsi être redistribuées à Samsung et LG... à moins qu'Apple ne profite de cet incident pour renégocier son contrat à la baisse ?