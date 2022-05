La version Mini-LED du Studio Display repoussée à cet automne ?

Apple va-t-elle lancer une version plus haut de gamme de son Studio Display , qui embarque une dalle LCD classique sans technologie Mini-LED et sans les 120 Hz de ProMotion ? En mars, l'analyste Ross Young annonçait qu'un "Studio Display Pro" était prévu pour le mois de juin, sans doute pour une annonce à la WWDC 2022 . Ce modèle aurait cependant pris du retard et Ross Young révise aujourd'hui sa prévision , tablant désormais sur une commercialisation cet automne aux alentours du mois d'octobre.Apple aurait confié l'assemblage de ce nouveau modèle à Quanta dans son usine de Shanghai, qui a subi d'importantes mesures de confinement ces dernières semaines et dont la capacité de production ne devrait pas revenir à la normale avant le mois de juillet . Face aux difficultés rencontrées sur ce site, Apple et son sous-traitant auraient décidé de produire le nouveau Studio Display ailleurs mais cela décalerait logiquement le lancement de la production de plusieurs semaines.Pour ce qui est du successeur du Pro Display XDR, le modèle le plus haut de gamme qui pourrait intégrer une dalle de 7K , les rumeurs initiales tablaient sur un lancement dans le courant de cette année aux côtés du nouveau Mac Pro mais il n'y a pas eu de nouvelles indiscrétions sur le sujet depuis le mois de mars.