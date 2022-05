Un nouveau modèle de HomePod fin 2022 ou début 2023 ?

Apple aurait prévu un nouveau modèle de HomePod pour la fin d'année 2022 ou le début d'année 2023, selon les sources de Ming-Chi Kuo. L'analyste, souvent bien renseigné, n'a cependant pas beaucoup de détails à nous offrir, se contentant de préciser que. Dans son tweet , Ming-Chi Kuo laisse d'ailleurs planer un gros doute en évoquant le HomePod et pas le HomePod mini, qui reste désormais seul au catalogue suite au retrait du grand modèle l'année dernière.

Le HomePod original et le HomePod mini

Apple préparerait-elle un nouveau grand modèle plus abordable, ou s'agit-il seulement d'une petite mise à jour du HomePod mini ? Quelles seraient les nouveautés possibles ? Nous n'en saurons pas plus pour le moment. Selon Ming-Chi Kuo, Apple n'aurait pas encore trouvé la formule magique pour gagner des parts de marché — même si ça s'améliore — et il est donc possible que plusieurs pistes soient explorées simultanément en interne. Une autre rumeur prête d'ailleurs à Apple l'intention de lancer en 2023 un modèle qui fusionnerait avec l'Apple TV , intégrerait une webcam et pourrait prendre la forme d'une barre de son. À suivre...