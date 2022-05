Electronic Arts aurait essayé de se revendre à Apple

Le marché du jeu vidéo est en pleine consolidation. Après l'annonce du rachat de Activision Blizzard par Microsoft en début d'année, c'est désormais Electronic Arts (EA) qui chercherait à fusionner avec un autre géant du divertissement. Selon Puck , EA aurait eu des discussions avec NBC Universal mais le deal aurait capoté pour des questions de coûts et de structure. C'est Brian Roberts, patron de Comcast qui est la maison mère de NBC Universal, qui aurait approché Andrew Wilson, CEO d'Electronic Arts.Puck rapporte que suite aux négociations avec Comcast, Andrew Wilson aurait tâté la température du côté d'Apple, Amazon et Disney, sans que l'on sache si les trois protagonistes étaient intéressés. Ils en ont largement les moyens — il est question de quelques dizaines de milliards de dollars — mais tout dépend de la stratégie des groupes en question. Pour Apple, l'éventuel rachat d'EA pourrait être jugé stratégique dans le cadre d'Apple Arcade et de l'Apple TV, qui pourrait un jour devenir une véritable console de jeux. La firme de Cupertino n'est pas une habituée des rachats de très grande ampleur, même s'il y a eu quelques acquisitions notables comme Beats en 2014 , mais ce n'est en tout cas pas une opportunité qui se représentera de sitôt.