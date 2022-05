Apple enregistre un nouvel adaptateur réseau sous iOS

Un nouveau produit d'Apple vient d'obtenir la certification de la FCC . Le produit A2657 est un « adaptateur réseau » qui tourne sous iOS 15.5 (19F47) et qui intègre une batterie, deux ports Gigabit Ethernet, un port USB-C, une antenne et qui prend en charge le Wi-Fi, le Bluetooth et la NFC. L'appareil embarque également 32 Go de stockage et 1,5 Go de RAM. Les photos du test de la FCC sont gardées secrètes pendant six mois et on ne peut pour l'instant voir qu'un bête schéma nous montrant que l'appareil a une forme rectangulaire.Si cette certification a de quoi susciter la curiosité, il est tentant de la rapprocher d'un dépôt très similaire réalisé il y a deux ans : Apple avait alors déclaré qu'il s'agissait d'un appareil destiné à un usage interne, avec pour rôle. On avait d'ailleurs pu voir des visuels de cet adaptateur , qui prend la forme d'un vulgaire bloc en plastique noir.À moins d'une énorme surprise, l'adaptateur réseau A2657 semble donc être une évolution du modèle A2282, avec le remplacement d'un connecteur Lightning par un connecteur USB-C, l'ajout de la NFC et d'un demi giga-octet de mémoire vive. Ceux qui espèrent qu'Apple relance un jour sa gamme de routeurs sans fil AirPort peuvent a priori passer leur chemin.