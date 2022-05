La webcam de l'iPhone 14 coûterait trois fois plus cher

Apple devrait faire confiance au sud-coréen LG Innotek et au japonais Sharp pour la fourniture de la caméra frontale de l'iPhone 14, selon les sources de Korea IT News . Jusqu'ici, LG Innotek ne fournissait que les appareils photos plus haut de gamme utilisés à l'arrière de l'iPhone. Déçue par la qualité des webcams proposées par ses fournisseurs chinois habituels, Apple aurait décidé de changer de crèmerie avec un an d'avance sur le calendrier initial. Dans une volonté de monter en gamme, Apple aurait choisi une webcam trois fois plus chère que sur l'iPhone 13.

Les capteurs frontaux de l'iPhone 13

Selon les rumeurs dont nous disposons, toute la gamme qui sera présentée en septembre devrait adopter la nouvelle caméra frontale : l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max avec l'encoche traditionnelle, et l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max avec le nouveau système de poinçon double . Le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait que les nouveaux modèles devraient basculer sur un capteur AF (autofocus) d'une ouverture de ƒ/1,9, en lieu et place d'un capteur FF (focus fixe) d'une ouverture de ƒ/2,2 : il y aurait donc une bien meilleure mise au point et des images de meilleure qualité en faible luminosité.