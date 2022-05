Les AirPods Pro 2 auraient toujours un boîtier Lightning

Toujours attendus pour cet automne, les AirPods Pro 2 devraient être produits au Vietnam selon les sources de Ming-Chi Kuo . Apple assemble déjà d'autres modèles d'AirPods dans ce pays, ce qui lui permet d'ailleurs d'éviter les difficultés d'approvisionnement et de recrutement rencontrées actuellement en Chine. La production de masse doit débuter dans le courant du deuxième semestre.Cela pourrait nous amener à une présentation aux côtés de l'iPhone 14 en septembre si Apple décide de donner du temps de scène à ces nouveaux modèles, ou un peu plus tard avec une présentation directement sur le site d'Apple comme les précédents modèles : il faut en tout cas que les écouteurs soient en rayon en au plus tard en novembre si Apple veut profiter à plein de la période des fêtes de fin d'année.Les nouveaux écouteurs haut de gamme d'Apple devraient présenter une franche évolution par rapport aux modèles actuels. Il pourrait y avoir un nouveau design sans tiges externes, comme les Beats Studio Buds , et Apple devrait également améliorer les composants pour une meilleure connexion sans fil, une meilleure autonomie, peut-être des fonctionnalités relatives au fitness ainsi que la prise en charge de l'audio sans perte Ming-Chi Kuo apporte aujourd'hui une autre information : le boîtier de recharge devrait toujours présenter un connecteur Lightning. Alors qu'Apple préparerait la bascule de l'iPhone vers le standard USB-C pour l'année prochaine, il est question d'un abandon complet du connecteur Lightning au sein du reste de la gamme d'Apple mais cela ne se ferait donc pas par anticipation.