Apple Watch : de nouveaux bracelets Pride en approche

Comme chaque année à la même période, Apple devrait bientôt dévoiler ses nouveaux bracelets Pride Edition pour l'Apple Watch, selon les sources de Mark Gurman . Aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, ces bracelets sont chaque année lancés aux alentours de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qui se tient le 17 mai. Apple a pris un peu de retard pour cette édition 2022, mais Mark Gurman affirme que les Apple Stores seraient en train de recevoir les éléments publicitaires à afficher dans les boutiques officielles d'Apple : la commercialisation serait donc imminente.

Mark Gurman a précisé qu'il n'y aura pas d'Apple Watch gravée mais uniquement des bracelets.

Les nouveaux bracelets sont désormais officiels

L'année dernière, Apple avait lancé deux modèles : un bracelet Boucle unique tressé à 99 € et un bracelet Boucle Sport Nike en nylon tissé à 49 € . Ces deux références devraient logiquement disparaître à l'arrivée de la nouvelle gamme. On notera que Mark Gurman mentionne également une version Pride de l'Apple Watch elle-même : à moins qu'il s'agisse d'une erreur, il est possible qu'Apple propose une version spéciale de l'Apple Watch Series 7 avec une gravure au dos, sur le modèle de l'édition Black Unity