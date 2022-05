WWDC 2022 : Apple confirme la conférence inaugurale du 6 juin

La WWDC 2022 aura lieu du 6 au 10 juin et elle débutera comme chaque année par une conférence inaugurale qui permettra à Apple de présenter l'avenir de ses différentes plateformes. Apple vient d'annoncer que cetteaura lieu le lundi 6 juin à 10h heure locale, ce qui nous mène à 19h en France métropolitaine. On découvre pour l'occasion un mystérieux nouveau visuel présentant cinq visages éclairés avec des lumières colorées.Pour la première fois depuis 2019, cette nouvelle édition de la WWDC accueillera du public mais on ne sait pas encore si les développeurs présents à Apple Park assisteront à la conférence en direct. Comme chaque année, Apple profitera de la WWDC pour lever le voile sur les nouveautés de ses systèmes : on devrait donc découvrir macOS 13, iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16, et peut-être un aperçu de realityOS pour le futur casque AR/VR d'Apple. Apple pourrait également donner des nouvelles de ses processeurs Apple Silicon avec la présentation de nouveaux Macs avec la puce Apple M2.