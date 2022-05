L'iPod touch disparaît du site d'Apple

Cette fois, c'est bel et bien la fin pour l'iPod : Apple a retiré l'iPod touch de la vente cette nuit et les pages consacrées à ce dernier modèle ont été retirées de l'Apple Store en ligne. Apple avait annoncé l'arrêt de l'iPod touch le 10 mai, le baladeur restant en vente jusqu'à l'épuisement des stocks. Quelques collectionneurs et utilisateurs nostalgiques ont permis à Apple d'écouler rapidement ses derniers exemplaires.Il n'y a désormais guère plus qu'Amazon qui dispose encore de quelques références en stock, à condition d'opter pour un modèle de 32 Go et de ne pas être difficile sur la couleur. L'iPod touch n'étant plus produit, ce dernier sursis ne durera pas longtemps.