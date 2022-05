Un écran de 1 Hz à 120 Hz sur l'iPhone 14 Pro ?

La technologie ProMotion, arrivée sur l'iPhone avec les modèles 13 Pro l'année dernière, va-t-elle évoluer cette année ? C'est une hypothèse soulevée par l'analyste Ross Young cette semaine. Il n'est pour le moment pas question d'augmenter la fréquence maximale, mais Apple pourrait à l'inverse abaisser la fréquence minimale. Ross Young n'est pas sûr de lui, mais il pense qu'Apple pourrait utiliser des dalles pouvant descendre à une fréquence de 1 Hz.Aujourd'hui, l'écran de l'iPhone 13 Pro est capable de monter à 120 Hz (120 images par seconde) pour une plus grande fluidité des animations au sein des applications et de la navigation d'iOS, tout en pouvant descendre à 10 Hz pour économiser de l'énergie lorsque l'affichage de l'écran est fixe. Avec un minimum abaissé à 1 Hz, les futurs modèles gagneraient encore en autonomie.On peut également imaginer qu'Apple en profite pour mettre en place un affichage toujours allumé comme sur l'Apple Watch, par exemple avec un affichage permanent de l'heure et des notifications. C'est une pratique très répandue sur Android et il y avait eu des rumeurs à ce sujet pour l'iPhone l'année dernière. Même le respecté Mark Gurman s'y était mis et il n'est ainsi pas impossible qu'Apple ait tué la fonctionnalité avant sa sortie, la jugeant peut-être trop consommatrice avec une fréquence de 10 Hz... Une chose semble en tout cas faire l'unanimité : les 120 Hz de ProMotion devraient rester réservés aux modèles Pro encore cette année.