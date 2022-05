Le développement de l'iPhone 14 perturbé par la crise en Chine

Les différentes mesures de confinement mises en place en Chine au printemps ont fortement perturbé la production de certains produits d'Apple, comme celle des MacBook qui affichent actuellement deux mois de délai sans retour à la normale attendu avant juillet . Apple a également pris du retard dans le développement de nouveaux produits et notamment de la gamme d'iPhone 14 qui doit être présentée en septembre. Selon le Nikkei , au moins un des quatre futurs modèles aurait actuellement trois semaines de retard sur le calendrier prévu par Apple.Si la production de masse des nouveaux modèles d'iPhone ne débute généralement pas avant le mois d'août, il y a de nombreuses étapes préliminaires qui nécessitent une étroite collaboration entre Apple et ses sous-traitants. La future gamme en est actuellement au stade du(EVT) qui consiste à vérifier que tous les composants fonctionnent et correspondent à la fiche technique préétablie, ce qui aboutit à la validation définitive du design. Il faudra ensuite s'attaquer à l'adaptation des chaînes de production, avec de multiples tests pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Tout cela nécessite une libre circulation des composants et des personnes en Chine, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps.

Concept d'iPhone 14 et 14 Pro par Phone Arena

Des personnes impliquées dans la mise au point de ces nouveaux modèles affirment que le retard peut encore être résorbé, mais à condition que le développement puisse s'accélérer rapidement. Si la Chine venait à remettre en place des mesures de confinement strict dans des régions stratégiques pour Apple, Foxconn et Pegatron, cela pourrait rapidement aboutir à un décalage de la production et donc de la sortie des nouveaux modèles. Ce serait inhabituel mais pas inédit : en 2020, les retards s'étaient accumulés et la gamme d'iPhone 12 avait finalement été lancée en deux temps, entre octobre et novembre, et pas en septembre comme chaque année.