Des rendus de l'iPhone 14 Pro en haute qualité

Depuis l'apparition des premiers fichiers CAD de l'iPhone 14 Pro en mars, nous avons pu découvrir de nombreux rendus de ce futur modèle mais les images publiées par Jon Prosser aujourd'hui apportent un niveau de détail inédit. Réalisées par Ian Zelbo , elles sont censées s'approcher au plus près de ce que présentera Apple en septembre prochain. On peut voir les nouveaux appareils photos encore plus volumineux que les précédents, l'écran à la bordure réduite et surtout les dimensions précises des deux poinçons accueillant d'un côté les composants de Face ID et de l'autre la nouvelle caméra frontale.Vous pouvez voir plus de rendus en pleine résolution dans la vidéo ci-dessus ainsi que sur cette page . Seule liberté prise par Ian Zelbo, le coloris violet a fait l'objet de rumeurs mais sans confirmation réellement sérieuse pour l'instant. À moins d'une surprise, comme l'adoption de titane au lieu d'acier pour le châssis, les futurs modèles 14 Pro et 14 Pro Max devraient donc beaucoup ressembler à leurs prédécesseurs à l'exception des capteurs frontaux qui seront immédiatement reconnaissables. Ce qui n'empêchera pas la fiche technique d'évoluer sur de nombreux postes , bien évidemment.