Le mode fenêtré d'iPadOS 16 se précise

Un nouveau « mode multitâches » est apparu dans le code de WebKit , le moteur de rendu de Safari. C'est le développeur Steve Troughton-Smith qui a repéré ce changement, qui apporte la prise en charge de fenêtres pouvant changer de taille sur iOS (ou plus vraisemblablement sa déclinaison iPadOS destinée à l'iPad). Ce mode peut être activé et désactivé à volonté par un réglage du système, possiblement à partir d'un bouton présent dans le centre de contrôle.Nous ne sommes plus qu'à dix jours de la WWDC 2022 et de la présentation d'iPadOS 16, et il y a déjà eu des rumeurs au sujet de fenêtres flottantes sur la prochaine mise à jour du système d'exploitation de l'iPad : il est possible que les développeurs d'Apple préparent cette présentation en adaptant WebKit à cette future nouveauté. Il y a quelques semaines, un brevet accordé à Apple décrivait une sorte de "mode Pro" pour l'iPad avec une interface qui pourrait changer lorsque la tablette est connectée à un clavier et un trackpad...