Time Machine sur iCloud et de nouvelles bornes AirPort en 2022 ?

Si la rumeur se confirme, ce pourrait être une des grandes nouvelles de l'année pour les utilisateurs de Mac : selon Majin Bu , qui a déjà pas mal de fuites à son actif, Apple plancherait sur une refonte de sa fonctionnalité Time Machine qui serait entièrement repensée et fonctionnerait désormais aussi avec iCloud. C'est une évolution assez logique pour Time Machine : cela permettrait à Apple de facturer du stockage supplémentaire pour les sauvegardes en ligne, tout en offrant plus de souplesse puisqu'une simple connexion à internet permettrait de sauvegarder son Mac ou de récupérer sa sauvegarde sans avoir à être à proximité de son disque externe.

Time Machine

Cette nouveauté pourrait faire partie des évolutions de macOS 13, qu'Apple dévoilera à la WWDC 2022 le 6 juin . Apple n'en resterait pas là et les ingénieurs de Cupertino prépareraient également... de nouvelles bornes AirPort ! Apple est sortie du marché des routeurs en 2018 mais aucune solution tierce n'offre une aussi bonne intégration à l'écosystème de la marque. Avec une fonctionnalité Time Machine repensée, Apple pourrait donc dévoiler une nouvelle borne AirPort et surtout une nouvelle Time Capsule, sans doute équipée d'un SSD pour des sauvegardes plus rapides et un boîtier plus compact. Pour ces nouvelles bornes, il faudrait attendre encore un peu : Majin Bu précise qu'Apple compterait les lancer en novembre.