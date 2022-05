Apple dépose la marque realityOS

Apple a déjà déposé la marque realityOS, qui désigne le système d'exploitation qui équipera son futur casque de réalité mixte . C'est Parker Ortolani qui a repéré l'enregistrement, qu'Apple a comme d'habitude tenté de faire en toute discrétion grâce à une société écran. La marque a été déposée aux États-Unis le 8 décembre 2021 par une société appelée Realityo Systems basée dans le Delaware, au 1209 Orange Street à Wilmington. C'est une adresse qu'Apple utilise régulièrement depuis de nombreuses années, par exemple pour protéger les noms des différentes versions de macOS Le délai de priorité pour la protection de la marque à l'étranger est fixé au 9 juin : c'est trois jours après la WWDC 2022 . Il est ainsi plutôt tentant d'en déduire qu'une présentation du système aura lieu la semaine prochaine, même si le fameux casque n'est pas attendu avant la fin de l'année au plus tôt et s'il y a eu des rumeurs de retard . Apple a déjà du mal à cacher l'existence de ce projet : on a déjà trouvé des traces de realityOS au sein du code source de l'App Store.Rappelons que le casque de réalité mixte d'Apple devrait combiner la réalité virtuelle à la réalité augmentée grâce à de multiples caméras, capteurs et écrans de très haute résolution. Les rumeurs évoquent un modèle particulièrement haut de gamme qui pourrait s'approcher de la barre des 3 000 dollars. Le public visé serait moins le grand public que les développeurs, qui pourraient s'emparer de cette nouvelle plateforme et préparer l'arrivée de lunettes connectées plus abordables dans les prochaines années.