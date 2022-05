macOS 13 : une refonte des Préférences Système et d'autres apps ?

macOS 13 s'attaquerait à une refonte des Préférences Système, selon Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste explique qu'Apple s'inspirerait fortement des Réglages d'iOS pour cette réorganisation attendue depuis des années. L'organisation des différents réglages serait chamboulée avec un rangement application par application, sans doute avec une barre latérale.

Les Préférences Systèmes sur macOS 12 Monterey

Mark Gurman affirme que l'application Préférences Système ne sera pas la seule à voir son design évoluer franchement avec macOS 13, mais il ne donne pas le détail des logiciels concernés par une refonte. Il ajoute qu'il n'y aura pas de portage de l'application Santé sur le Mac (et pas sur l'iPad non plus), et que l'application Messages gagnera, particulièrement autour des messages audio. Les nouveautés de macOS 13 seront présentées la semaine prochaine à l'occasion de la WWDC 2022