Le MacBook Air M2 présenté la semaine prochaine ?

Apple profitera-t-elle de la WWDC 2022 qui se tiendra la semaine prochaine pour dévoiler du nouveau matériel ? Selon Mark Gurman sur Bloomberg , il pourrait bien y avoir du nouveau du côté du Mac. Il y a quelques semaines, le journaliste envisageait la présentation de deux nouveaux Macs équipés de la puce Apple M2. Il n'en cite désormais plus qu'un seul : le MacBook Air. La production des nouveaux modèles serait touchée par les mesures de confinement en Chine mais cette prochaine génération de MacBook Air serait tout de même prête à être dévoilée, quitte à ce que la disponibilité soit rapidement restreinte.

Concept par Apple Insider

Le MacBook Air avec puce Apple M2 est particulièrement attendu, notamment car ce nouveau modèle devrait changer de design avec un châssis sans biseau, le retour des couleurs comme sur l'iMac, peut-être une façade et un clavier blancs, une nouvelle webcam et l'ajout du connecteur MagSafe. Les nouveaux modèles ne devraient pas adopter de dalle Mini-LED comme les MacBook Pro haut de gamme ; il subsiste un petit suspense sur la présence d'une encoche, mais on imagine qu'Apple ira au plus simple (et au moins coûteux) avec un écran rectangulaire classique. La puce Apple M2 devrait quant à elle offrir un peu plus de puissance brute, deux coeurs graphiques supplémentaires et peut-être des améliorations énergétiques permettant d'allonger l'autonomie du MacBook Air.