Les puces A16 et M2 toujours gravées en 5 nanomètres ?

La semaine dernière, le fuiteur ShrimpApplePro affirmait que la future puce Apple A16 de l'iPhone 14 Pro serait toujours gravée à une finesse de 5 nanomètres . On savait déjà que les 3 nanomètres de TSMC étaient en retard , mais le fondeur taïwanais avait développé une finesse de gravure intermédiaire de 4 nanomètres qui aurait pu séduire Apple.L'analyste Ming-Chi Kuo explique cette semaine que bien que la technologie N4 soit effectivement disponible chez TSMC, elle n'apporterait que des améliorations très marginales voire inexistantes par rapport à la gravure N5P, une évolution plus performante de la gravure N5 qui est déjà utilisée sur la puce Apple A15. Les ingénieurs de Cupertino devraient donc bien choisir de rester aux 5 nanomètres, l'objectif étant de basculer sur la gravure N3 et non N4P l'année prochaine.Le même raisonnement s'appliquerait à la puce Apple M2 : Apple n'aurait aucun intérêt à adopter la gravure N4 sans vouloir adopter son évolution N4P l'année prochaine. Si la future puce Apple M3 est bien dans les tuyaux avec une gravure de 3 nanomètres pour 2023 ou 2024, alors la puce Apple M2 devrait conserver la finesse de gravure de 5 nanomètres qu'Apple maîtrise déjà.On devrait donc avoir des puces Apple A16 et Apple M2 qui seront des évolutions relativement modestes des générations précédentes. Mais tout est dans le "relativement" : ce n'est pas parce que la finesse de gravure ne change pas qu'Apple ne peut pas apporter des améliorations à ses puces sur de nombreux autres points. Pour la puce Apple A16, il est notamment question de l'adoption de mémoire vive LPDDR5, qui offre des débits en hausse de 50% et une consommation électrique jusqu'à 30% inférieure. Pour la puce Apple M2, Apple devrait intégrer deux coeurs graphiques supplémentaires et améliorer le design global pour améliorer les performances du CPU.