Apple Plans teste les limites de vitesse et de nouvelles cartes en France

De nouvelles cartes plus détaillées sont en cours de déploiement en France (et Monaco) sur Apple Plans. Comme le montrent les visuels comparatifs glanés par Justin O’Beirne , Apple a pris le temps de mieux rendre les monuments les plus célèbres du pays et les rendus prennent désormais mieux en compte le relief, les espaces verts et les plans d'eau. Parfois, Apple a rajouté la modélisation sommaire des bâtiments de villes complètes.Autre nouveauté en cours de lancement, les limitations de vitesse commencent à apparaître pendant la navigation sur certaines routes de France. À noter que c'est pour le moment un test : de nombreux axes ne sont pas encore concernés.

Capture d'écran via iGen

Comme l'indique Justin O’Beirne, les tests d'Apple pour le déploiement de nouvelles cartes durent généralement un mois et demi. Il faut donc s'attendre à des modifications régulières dans les prochaines semaines avant que le déploiement soit généralisé.