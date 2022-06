iOS 15.6, macOS 12.5... De nouvelles bêtas sans surprises

Une nouvelle série de versions bêtas a été délivrée aux développeurs hier soir : c'est parti pour les bêtas 2 de iOS 15.6, macOS 12.5, tvOS 15.6 et watchOS 8.7, deux semaines après la précédente fournée . Au programme ? Eh bien, on ne sait pas trop : Apple ne donne pas la moindre indication et les fouilles des développeurs n'ont rien donné pour le moment. Comme toujours, il est en tout cas certain que ces futures mises à jour incluent des corrections de bugs et de failles qu'il vaut mieux garder secrètes tant qu'elles ne sont pas déployées.S'il n'y a pas grand chose de nouveau pour ces bêtas, c'est aussi et surtout car tous les regards sont désormais tournés vers la WWDC 2022 qui se tiendra la semaine prochaine. Apple y dévoilera macOS 13, iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 et là, la liste des nouveautés sera certainement très longue.