AirPlay bientôt pris en charge sur les Tesla ?

Et si les véhicules de Tesla prenaient en charge AirPlay ? Il arrive régulièrement que le patron de Tesla réponde sur Twitter à des utilisateurs réclamant telle ou telle nouvelle fonctionnalité. Cette fois, cela concerne le système audio de Tesla qui repose sur le Bluetooth pour envoyer de la musique sur le système de son de la voiture depuis son smartphone : la bande passante fournie par cette technologie n'est pas suffisante pour une qualité non compressée et un utilisateur suggère d'ajouter la prise en charge de la solution AirPlay d'Apple, qui repose sur le Wi-Fi et qui permet de lire des formats Lossless. Dans tweet, Elon Musk a répondu qu'il allait discuter de l'affaire avec son équipe en charge de l'audio.Tesla n'aime traditionnellement pas ajouter des solutions tierces lorsqu'il est possible de proposer une alternative conçue en interne : dans ce contexte, cette réponse d'Elon Musk est donc plutôt encourageante. L'intégration de CarPlay, l'expérience complète d'Apple qui adapte l'interface d'iOS à l'écran de la voiture, n'est cependant absolument pas à l'ordre du jour.