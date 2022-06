Le tout premier iPad Pro est bientôt obsolète

Ce sera bientôt le tout premier modèle d'iPad Pro à rejoindre la liste des produits anciens et obsolètes d'Apple : l'iPad Pro 12,9" de 2015 y trouvera sa place à la fin du mois de juin, selon un mémo interne intercepté par MacRumors . Cela signifie qu'Apple va cesser d'approvisionner les centres de réparations en pièces détachées spécifiques à ce modèle : les réparations ne cesseront pas du jour au lendemain, mais il sera de plus en plus difficile de tomber sur un Apple Store ou un centre de services agréé qui sera en mesure de réaliser la réparation souhaitée. Si votre iPad Pro a besoin d'une petite intervention, comme un changement de batterie, il ne vaut donc mieux pas tarder.Dévoilé en septembre 2015 , le tout premier modèle d'iPad Pro n'était décliné qu'en une seule et très grande taille d'écran de 12,9". L'effet de gigantisme était accru par la présence de larges marges autour de l'écran : il y avait encore le bouton d'accueil avec Touch ID. L'iPad Pro de 2015 embarquait le processeur Apple A9X, surpuissant pour l'époque, ainsi qu'un système inédit de quatre haut-parleurs. Il était initialement le seul à prendre en charge l'Apple Pencil, tout comme le clavier Smart Keyboard. L'ambition de cette nouvelle ligne haut de gamme d'iPad était de pouvoir remplacer un ordinateur portable