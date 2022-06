N'achetez pas de MacBook Air avant la WWDC !

Le MacBook Air avec puce Apple M1 a déjà 18 mois au compteur. Apple nous avait habitués à des renouvellements plus fréquents lorsque ses Macs étaient équipés de processeurs Intel, mais le contexte est très particulier avec une pénurie de composants conjuguée à des confinements chinois qui mettent à mal la production des sous-traitants d'Apple. Aujourd'hui sur l'Apple Store , il y a pratiquement deux mois d'attente pour l'achat d'un MacBook Air et même les stocks des boutiques physiques de la marque sont au plus bas.Si certains y voient le signe d'un renouvellement à venir, ce n'est en réalité qu'une coïncidence : cela fait plus d'un mois que les délais ont subitement explosé suite à la fermeture d'usines dans la région de Shanghai où sont assemblés les ordinateurs portables d'Apple. On peut en revanche y voir un avantage : cela peut donner un peu de souplesse à Apple pour la présentation de son MacBook Air avec puce Apple M2.La semaine prochaine aura lieu la WWDC 2022 , un événement durant lequel Apple présente ses principales nouveautés logicielles de l'année. Il arrive qu'il y ait des annonces matérielles et il y a bien eu des rumeurs au sujet du MacBook Air M2 . Si certains bruits de couloir évoquent un lancement un peu plus tardif , Apple pourrait tout à fait présenter le nouveau Mac avec plusieurs semaines d'attente : quitte à afficher des délais délirants, autant le faire sur une configuration plus moderne.Quoi qu'il en soit, nous vous conseillons vivement d'attendre la WWDC avant de craquer : laaura lieu le lundi 6 juin et même si rien n'est sûr, il vaut mieux patienter encore quelques jours pour s'assurer de ne pas le regretter. Les nouveautés attendues sur ce MacBook Air de 2022 sont d'ailleurs assez importantes avec une refonte du design, une meilleure webcam, l'ajout du connecteur MagSafe, une puce encore plus performante...