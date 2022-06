Des pubs audio internes au sein d'Apple Music

Il n'y a pas de publicité au sein d'Apple Music et Apple a déjà fermé la porte à la mise en place d'une version gratuite qui serait financée par la publicité. Pourtant, Apple a discrètement mis en place des publicités audio internes au service depuis quelques jours : Jim Dalrymple nous montre ainsi ce qui ressemble à une bande-annonce audio pour la station de radio Classic Rock d'Apple Music, et il y en a d'autres pour promouvoir certaines émissions ou certains artistes présents sur le service de streaming.La pub s'insère automatiquement au sein de listes de lectures existantes, sans que l'on puisse la distinguer des morceaux en bonne et due forme : il n'y a aucun repère visuel permettant de la repérer et aucun moyen de la bloquer. Il est en revanche possible de passer au morceau suivant, mais c'est tout de même un désagrément puisque cela nécessite une intervention manuelle. Apple ferait bien de rectifier le tir en mettant au moins en place un réglage permettant de désactiver ces encarts intrusifs.