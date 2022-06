Un nouveau mode multitâches et des fenêtres pour iPadOS 16

Il ne manquait plus que la confirmation de Mark Gurman : Apple va mettre le paquet sur le multitâches pour améliorer l'expérience de l'iPad et rapprocher iPadOS 16 de macOS. Sur Bloomberg , le journaliste confirme qu'Apple va bien donner la possibilité d'utiliser les apps dans un mode fenêtré avec des fenêtres qui pourront être redimensionnées selon le souhait de l'utilisateur. iPadOS 16 devrait également refondre l'interface permettant de passer d'une application à l'autre, et Mark Gurman évoque aussi

Deux apps côte à côte sur iPadOS 15

Ces nouveautés ont déjà fait l'objet de rumeurs et des indices concrets sont même apparus dans le code de WebKit la semaine dernière. Ces évolutions très demandées par certains utilisateurs d'iPad pourraient être accompagnées d'une refonte de l'écran verrouillé avec des widgets, si Apple calque sur l'iPad ce qui est prévu sur l'iPhone avec iOS 16. La présentation d'iPadOS 16 aura lieu la semaine prochaine à l'occasion de la WWDC 2022