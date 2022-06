iPhone 14 : 6 Go de RAM pour tout le monde, mais...

Toute la gamme d'iPhone 14 devrait embarquer 6 Go de RAM, selon les sources des analystes de TrendForce . Cela corrobore les informations de Ming-Chi Kuo , qui précisait toutefois qu'il s'agirait de deux types de RAM différents : il y aurait de la LPDDR4X pour les modèles classiques et de la LPDDR5 pour les modèles Pro. La LPDDR5 est 50% plus performante et 30% plus efficiente, ce qui devrait permettre d'accroitre légèrement l'autonomie des modèles Pro.

Concept d'iPhone 14 Pro par Ian Zelbo

Jusqu'ici, les deux gammes d'iPhone utilisent la même technologie de RAM mais la quantité embarquée diffère : il y a aujourd'hui 4 Go de RAM sur l'iPhone 13 et 6 Go sur l'iPhone 13 Pro. Ce changement de stratégie cacherait un choix inédit de la part d'Apple : ne pas équiper tous ses nouveaux modèles de la dernière génération de puces. En effet, TrendForce confirme les rumeurs qui affirment que seuls l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max bénéficieraient de la puce Apple A16 : les iPhone 14 et iPhone 14 Max hériteraient de la puce Apple A15 des précédents modèles Pro (avec 6 Go de RAM et non 4 Go).Selon les dernières indiscrétions en date, la mémoire LPDDR5 pourrait être une des principales avancées de la puce Apple A16 : la gravure de 3 nanomètres de TSMC étant en retard, la prochaine génération de puces d'Apple pourrait finalement rester à 5 nanomètres . Mais comme chaque année, Apple devrait tout de même améliorer le design de son processeur et il faudra attendre le mois de septembre pour en découvrir toutes les subtilités.