Apple débuterait la production d'iPad hors de Chine

C'est une nouvelle étape dans la stratégie de diversification vis-à-vis de la production chinoise : Apple débuterait bientôt l'assemblage d'iPad au Vietnam, selon les sources de Nikkei Asia . C'est l'entreprise chinoise BYD, qui conçoit déjà certains modèles d'iPad en Chine, qui assisterait Apple pour la mise en place de la chaîne de production sur le sol vietnamien. Les quantités produites seraient modestes au départ mais Apple, échaudée par les récents confinements chinois qui ont fortement perturbé la disponibilité de certains de ses produits, ne compterait pas en rester là.

Production de l'iPhone en Inde

L'iPad sera la seconde ligne de produits qu'Apple assemble au Vietnam après les AirPods. Il y a deux semaines, Tim Cook avait rencontré le Premier Ministre vietnamien Pham Minh Chinh à Cupertino et n'avait pas manqué de réclamerde la part du gouvernement local, promettant en retour de plus grands investissements dans le pays.Le Nikkei nous apprend également qu'Apple a récemment fait pression sur ses sous-traitants pour qu'ils stockent une quantité plus importante de composants afin de mieux résister à d'éventuelles pénuries à l'avenir. À l'approche de l'été, c'est la production de la prochaine gamme d'iPhone qui se prépare et les enjeux financiers sont absolument colossaux, le smartphone d'Apple représentant plus de la moitié des résultats de l'entreprise. Apple produit certains modèles d'iPhone en Inde, y compris l'iPhone 13 depuis peu, mais la gamme d'iPhone 14 sera — au moins dans un premier temps — exclusivement assemblée en Chine.