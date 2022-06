Un seul nouveau coloris pour le MacBook Air M2 ?

Il a beaucoup été question de nouveaux coloris pour la refonte du MacBook Air attendue cette année. Mais si on en croit Mark Gurman qui est généralement bien renseigné, Apple ne devrait pas offrir une sélection aussi large qu'avec l'iMac M1, qui existe en sept couleurs différentes : il devrait y avoir l'argent, le gris sidéral et l'or comme aujourd'hui (à la différence que l'or devrait évoluer pour se rapprocher du champagne), ainsi que... le bleu. Pas de rouge, de jaune, de vert, d'orange ou de violet : on ne sait pas si c'est une conséquence de possibles mauvaises ventes pour les iMac aux coloris un peu trop flashy, mais le bleu apparaît en tout cas comme une des fantaisies les plus consensuelles.

L'iMac M1 en bleu

Si on en croit les récents bruits de couloir, Apple pourrait présenter la refonte du MacBook Air et la puce Apple M2 dès la semaine prochaine à l'occasion de la WWDC 2022 . Le nouveau design devrait abandonner la forme en biseau tout en gagnant en finesse et en compacité grâce à des marges encore réduites autour de l'écran, et certaines rumeurs ont évoqué une façade et un clavier blancs. Apple pourrait ajouter le connecteur MagSafe pour libérer un port USB-C, et améliorer certains composants comme la webcam qui pourrait passer au 1080p. L'écran devrait ne basculerait pas sur la technologie Mini-LED et il n'y aurait pas non plus de technologie ProMotion : la présence ou non d'une encoche pour la webcam reste incertaine.