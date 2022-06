Avant iOS 16, le taux d'adoption d'iOS 15 rattrape son retard

Juste avant la présentation d'iOS 16, Apple vient de publier de nouvelles statistiques sur le taux d'adoption d'iOS 15. Selon les relevés de l'App Store le 31 mai 2022, 89% des modèles d'iPhone sortis ces quatre dernières années sont sous iOS 15, contre 82% pour l'ensemble des modèles en circulation. Du côté de l'iPad, 79% des tablettes lancées ces quatre dernières années sont sous iPadOS 15, contre 72% pour l'ensemble des tablettes en état de marche.iOS 15 en est pratiquement aux chiffres atteints par iOS 14 il y a pile un an, mais une partie d'utilisateurs un peu plus importante que d'habitude a gardé une génération logicielle de retard. C'est peut-être dû au nombre de nouveautés limité d'iOS 15, mais aussi à une stratégie de mise en avant moins agressive de la part d'Apple qui a continué à mettre iOS 14 à jour pendant plusieurs mois après la sortie d'iOS 15.Nous pourrons découvrir les différentes nouveautés d'iOS 16 et iPadOS 16 la semaine prochaine à l'occasion de la WWDC 2022 . Pour cette prochaine mise à jour majeure dont la sortie est attendue pour septembre, Apple pourrait avoir du mal à afficher un taux d'adoption aussi bon : plusieurs anciens modèles d'iPhone et d'iPad devraient être exclus de la liste des appareils compatibles et donc rester bloqués sur iOS 15 et iPadOS 15.