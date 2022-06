Deux nouveaux Mac mini repérés chez un revendeur américain ?

Nous voici la veille de la WWDC 2022 et deux modèles de Mac mini aux spécifications inédites sont apparus chez les revendeur américain B&H. Comme l'a repéré le site 9To5Mac , il y a un Mac mini 8/256 M2 et un Mac mini TOWER 8/256 M1P . Il y aurait donc un Mac mini équipé de la puce Apple M2, et un autre en version « tour » avec la puce Apple M1 Pro, à chaque fois avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans la configuration de base.Si on croit les récentes indiscrétions, c'est bien à la WWDC qu'Apple présenterait sa seconde génération de puces Apple Silicon : si le MacBook Air M2 est bien de la partie, la présentation d'un nouveau Mac mini ne serait pas une énorme surprise. Une nouvelle référence de Mac mini s'était d'ailleurs montrée dans le firmware du Studio Display en avril.La seconde référence paraît en revanche plus douteuse. Il manque effectivement un modèle de Mac mini équipé d'une puce plus musclée, mais les rumeurs tablent plutôt sur la future puce Apple M2 Pro . La puce Apple M1 Pro affiche d'ailleurs des spécifications qui sont normalement plus généreuses avec un minimum de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage... Ce référencement anticipé de B&H est donc à prendre avec le plus grand recul en attendant les annonces de demain.