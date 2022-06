Le MacBook Pro 13,3'' M2 également prévu mais retardé

Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de la WWDC 2022 et de nombreuses rumeurs parient sur le lancement d'un nouveau MacBook Air intégrant la puce Apple M2. Lorsque Apple avait présenté les premiers Macs équipés de la puce Apple M1 en novembre 2020, trois gammes avaient reçu ce processeur : le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini. En toute logique, Apple devrait donc renouveler ces trois ordinateurs avec la puce Apple M2 mais le calendrier pourrait être différent cette fois-ci.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , le MacBook Pro 13,3" avec puce Apple M2 serait bien prévu... mais retardé, son développement ayant été perturbé par les récents confinements en Chine . L'analyste Ming-Chi Kuo précise que le nouveau MacBook Air serait assemblé par Quanta et Foxconn, alors que le MacBook Pro est limité à Quanta, ce qui expliquerait cette différence. Mark Gurman prévient que la mise à jour prévue serait assez modeste : le MacBook Pro 13,3" M2 serait visuellement identique à son prédécesseur à l'exception de la suppression de la Touch Bar.Mark Gurman n'aborde pas le cas du Mac mini, qui n'a pas fait l'objet de beaucoup de rumeurs ces derniers temps. Un nouveau modèle a bien été repéré dans le firmware du Studio Display en avril, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Il est en tout cas parfaitement possible qu'il soit finalement présenté ce soir.