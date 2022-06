WWDC 2022 : rendez-vous ce soir à 19 heures !

C'est ce lundi soir à 19 heures qu'aura lieu la conférence inaugurale de la WWDC 2022. Grand événement annuel, ladure cinq jours avec de multiples sessions de travail organisées pour les développeurs. Pour la troisième année consécutive, les conférences auront lieu en ligne, sans public, même si quelques chanceux tirés au sort peuvent assister à une journée spéciale organisée pour les développeurs à Apple Park. Et comme toujours, il y aura donc uneinaugurale d'une durée d'environ deux heures avec de nombreuses annonces à destination du grand public.La WWDC est un événement avant tout destiné aux développeurs, mais il arrive qu'il y ait aussi des annonces matérielles : en plus de la présentation de macOS 13, iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16, sans oublier un potentiel aperçu de realityOS , Apple pourrait dévoiler sa puce Apple M2 et une refonte du MacBook Air Comme à son habitude, Apple retransmettra l'événement en direct sur son site web , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube . Et comme toujours, nous réaliserons un suivi en direct et en français de l'événement sur Consomac. Rendez-vous ce soir à 19 heures !