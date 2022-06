Le système FR-Alert est déployé sur l'iPhone

Événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique…

Biologiques et chimiques : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire...

Sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire…

Technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel...

Évènement grave de sécurité publique, acte à caractère terroriste

Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous avez peut-être reçu une « mise à jour des réglages de l'opérateur » ces derniers jours. Indépendante des nouvelles versions d'iOS, cette mise à jour apporte la prise en charge du dispositif FR-Alert. Déjà présent dans d'autres pays, ce système permet aux autorités françaises d'envoyer des alertes géolocalisées par SMS en cas de danger ou d'urgence particulière dans une région donnée. Les SMS d'alertes sont automatiquement identifiés par iOS et ils prennent la forme d'une notification urgente, qui s'affiche même si l'écran est verrouillé.On peut prendre connaissance de tous les détails sur le site du Ministère de l'Intérieur , qui précise que les alertes d'urgence pourront transmettre des informations sur : la nature du risque (un feu, une inondation, un accident industriel…), l'autorité qui diffuse l’alerte, la localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département...), l'attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone…), et le cas échéant un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel. Le Ministère communique également quelques exemples d'événements majeurs qui peuvent justifier l'envoi d'une alerte géolocalisée :FR-Alert fonctionne avec deux technologies différentes : la diffusion cellulaire (Cell Broadcast) par les antennes de télécommunication, et les SMS géolocalisés (LB-SMS ou Location-Based SMS) qui seront déployés ultérieurement.Le dispositif FR-Alert en est pour l'instant au stade d'expérimentation mais le déploiement final est prévu pour très bientôt, dès la fin du mois de juin. Il y aura ainsi des tests grandeur nature dans les prochaines semaines, d'où cette mise à jour anticipée des réglages de l'opérateur sur iOS. Il n'y a pas besoin de télécharger une application ou d'activer un réglage pour recevoir les alertes de FR-Alert, qui sont automatiquement activées. Il y a tout de même des réglages pour permettre la désactivation de certains types d'alertes (notamment les exercices) et ils se trouvent dans Réglages > Notifications, tout en bas. Étrangement, ces réglages n'ont pas encore été traduits en français.Si cette mise à jour des réglages de l'opérateur ne vous a pas encore été proposée, vous pouvez déclencher une recherche manuelle de cette nouvelle version en vous rendant dans les Réglages > Général > Informations.