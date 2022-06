WWDC 2022 : l'Apple Store ferme et annonce des nouveautés

À six heures du début de la conférence inaugurale de la WWDC 2022, Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne , signe que des nouveautés matérielles seront bien au menu de la présentation de ce soir. Apple ne s'en cache d'ailleurs pas avec un message sans équivoque :, peut-on lire sur le message d'erreur qui s'affiche lorsque l'on souhaite acheter quelque chose sur le site d'Apple qui invite les utilisateurs à revenir après l'événement, soit aux alentours de 21 heures.En plus de ses présentations logicielles habituelles, Apple devrait ce soir lever le voile sur la puce Apple M2, première représentante des processeurs Apple Silicon de deuxième génération. Pour l'accompagner, c'est un ordinateur très populaire auprès du grand public qui devrait subir une refonte d'envergure : le MacBook Air, qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Il est également possible qu'Apple mette à jour le Mac mini ce soir, mais l'intégration de la puce Apple M2 au MacBook Pro 13,3" pourrait devoir attendre