Apple fait visiter son Developer Center

Apple n'est pas encore de retour à un format classique pour la WWDC 2022 , dont la conférence inaugurale a lieu ce soir à 19 heures : les sessions de travail resteront virtuelles mais une journée spéciale a tout de même été organisée pour quelques développeurs qui, tirés au sort , sont invités à Apple Park ce lundi et ont pour certains pu visiter le tout nouveau Developer Center dès ce week-end.Le Developer Center est un nouveau bâtiment entièrement dédié aux développeurs, à proximité du Visitor Center. C'est la première fois qu'il ouvre ses portes, mais sans les sessions de travail qu'Apple aurait voulu mettre en place : face à une situation sanitaire encore vacillante, Apple a préféré éviter de prendre trop de risques mais a tout de même tenu à montrer l'ambition du lieu que l'on peut découvrir grâce aux clichés pris par les développeurs sur place comme Paul Hudson et Nicola Giancecchi Comme toujours, Apple a mis les petits plats dans les grands avec de multiples attentions pour ses invités, qui ont été accueillis par le café et les viennoiseries de Caffè Macs, la cafète du campus, et qui ont pu découvrir de multiples clins d'oeil plus ou moins humoristiques dans les différentes salles du Developer Center, avant de repartir avec des souvenirs floqués (sac, casquette, bouteille isotherme, pins).Il y a de multiples salles consacrées à différents thèmes et activités pour les développeurs, bien sûr avec les équipements nécessaires pour réaliser des présentations et tester ses prototypes. Pour la petite histoire, chaque pièce a le nom d'une version de macOS : Panther, Tiger, Leopard, El Capitan et bien d'autres...Clou du spectacle, il y a même un amphithéâtre pour les présentations devant accueillir beaucoup de monde : c'est le Big Sur Theater, là aussi une référence à macOS 11.Chose rare, Apple a même montré à Vincent Loi la salle de contrôle utilisée pour les présentations dans le Big Sur Theater (et oui, on peut y distinguer des machines sous Windows !). Celle du Steve Jobs Theater qui sera utilisée ce soir restera en revanche secrète.