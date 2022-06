La conférence de la WWDC 2022 en direct

18:02 :

18:06 :

Pour la troisième fois consécutive, il n'y aura pas de public dans les gradins du Steve Jobs Theater ce soir. Apple a tout de même assoupli sa politique en invitant des journalistes à une retransmission qui a lieu dans la cafétéria et les jardins d'Apple Park. Comme nous le montrent les clichés suivants pris par Mark Spoonauer , Apple a prévu d'accueillir beaucoup de monde !

18:13 :

Un peu plus tôt cet après-midi, France Identité a laissé entendre Un peu plus tôt cet après-midi, France Identité a laissé entendre qu'il serait question de la carte d'identité française lors de cette WWDC 2022, mais en précisant finalement qu'il ne s'agirait pas d'intégrer son justificatif d'identité à l'application Cartes. Suspense !

18:30 :

Les nombreuses chaises trouvent preneur petit à petit : début des festivités dans trente minutes !

18:46 :

Le flux vidéo a été lancé sur le site d'Apple et l'application TV. Pour le moment, il y a une simple musique d'ambiance avec une animation présentant des formes colorées aux couleurs de la WWDC.

18:58 :

Tim Cook est monté sur la scène extérieure avec quelques minutes d'avance pour saluer les visiteurs présents à Apple Park (photo par Harry McCracken ).

19:02 :

C'est parti ! C'est bien une présentation pré-enregistrée qui nous est présentée ce soir. Après une introduction nous montrant Apple Park, Tim Cook nous accueille dans un couloir du bâtiment.

19:03 :

Le patron d'Apple parle d'abord des développeurs et du Developer Center qui vient d'ouvrir à Cupertino (et que nous avons pu découvrir ce matin).

19:04 :

Tim Cook présente également différents programmes destinés aux développeurs partout dans le monde.

19:05 :

On commence les présentations de ce soir avec Craig Federighi qui... descend dans les sous-sols d'Apple Park pour nous parler d'iOS.

19:05 :

Et voici le logo officiel d'iOS 16 !

19:07 :

Il y a une grosse mise à jour pour l'écran verrouillé avec de nombreuses options de personnalisation et l'intégration de widgets.







Il y a une grosse mise à jour pour l'écran verrouillé avec de nombreuses options de personnalisation et l'intégration de widgets.

19:07 :

Il suffit de presser sur l'écran et de garder le doigt appuyé pour entrer dans l'éditeur. Il est possible de changer la police, les couleurs... Il y a également une galerie de widgets qui viennent se placer sous l'heure.

19:10 :

Il y a de nouveaux fonds statiques mais aussi des fonds dynamiques, par exemple pour la météo en temps réel.







Il y a de nouveaux fonds statiques mais aussi des fonds dynamiques, par exemple pour la météo en temps réel.

19:10 :

Les notifications arrivent désormais par le bas.

19:11 :

Une nouvelle API permet de créer des fonctionnalités de suivi en direct, comme l'arrivée d'un Uber, le suivi d'un match, etc.

19:11 :

Il y a également une nouvelle interface pour gérer Apple Music depuis l'écran verrouillé.

19:12 :

Il est même possible d'associer un écran verrouillé à une activité précise en fonction du réglage de la fonctionnalité Concentration.

19:13 :

Concentration s'infiltre désormais bien plus profondément au sein des applications du système, par exemple en masquant les messages ou les onglets personnels au bureau.

19:14 :

Dans l'application Messages, on peut désormais éditer un message déjà envoyé et même annuler son envoi. Il devient enfin possible de déclarer un message en "non lu".

19:15 :

Il y a des améliorations pour SharePlay qui s'intègre désormais à Messages.

19:17 :

La dictée est améliorée pour passer facilement de la voix au clavier.

19:18 :

L'intégration de Siri aux applications est facilitée par iOS 16.

19:18 :

La reconnaissance de texte est désormais disponible au sein des vidéos ! Il suffit de faire pause et sélectionner le texte. Une API est fournie pour que les développeurs puissent en profiter dans leurs applications.

19:19 :

La reconnaissance d'images permet désormais de détourer automatiquement les sujets sélectionnés.

19:20 :

On passe à Cartes (anciennement Wallet) avec Corey Fugman.

19:21 :

Le partage de badges et clés est facilité par le biais des applications de messagerie.

19:22 :

Apple Pay Later est présenté pour un paiement en quatre fois sans frais.

19:23 :

Apple Pay va intégrer un système de suivi pour les commandes !

19:24 :

Les cartes mises à jour de Plans arrivent dans de nouveaux pays cette année, dont la France.

19:24 :

De nouvelles villes disposent d'un nouveau de détail particulièrement soigné sur certains bâtiments.

19:25 :

Il est désormais possible d'avoir des étapes prédéfinies sur un trajet.

19:25 :

Pour les transports en commun, Plans va proposer l'intégration du prix des trajets (avec la possibilité de recharger ou de payer directement au sein de l'application).

19:27 :

Il est question de sport avec Rubie Edmondson.

19:27 :

Apple News, qui ne concerne pas la France, va proposer l'intégration du sport en direct.

19:29 :

Pour le partage familial, iOS 16 va permettre de mieux gérer les comptes pour les enfants avec des réglages spécifiques par applications. Il est possible de faire des requêtes spécifiques par message.







Pour le partage familial, iOS 16 va permettre de mieux gérer les comptes pour les enfants avec des réglages spécifiques par applications. Il est possible de faire des requêtes spécifiques par message.

19:31 :

L'application Photo va faciliter le partage de photos avec une fonctionnalité de synchronisation pour avoir une bibliothèque toujours à jour avec les photos de toute la famille.

19:31 :

Il est possible d'activer le partage automatiquement si des visages familiers sont reconnus au sein d'une image, ou de tout gérer manuellement à chaque photo.

19:34 :

iOS 16 ajoute un nouvel outil pour permettre aux personnes dans des situations de relation abusive de mieux gérer les accès d'autres utilisateurs au sein d'une interface centralisée.

19:35 :

Corey Wang va aborder les nouveautés relatives à la maison.

19:37 :

Apple parle du standard Matter, qui permet une bonne compatibilité entre toutes les plateformes et toutes les marques.

19:37 :

L'application Maison a été entièrement repensée avec une toute nouvelle présentation, de nouvelles sections et catégories...

19:38 :

On passe à CarPlay.

19:40 :

L'expérience au sein de la voiture va évoluer pour prendre en compte les écrans plus grands : CarPlay envisage de prendre le contrôle de l'intégralité de la voiture ! Tous les réglages et même l'affichage principal du tableau de bord peuvent être pris en charge.











L'expérience au sein de la voiture va évoluer pour prendre en compte les écrans plus grands : CarPlay envisage de prendre le contrôle de l'intégralité de la voiture ! Tous les réglages et même l'affichage principal du tableau de bord peuvent être pris en charge.

19:41 :

Cette nouvelle génération de CarPlay peut s'adapter à toutes les configurations d'écran(s).

19:42 :

Il deviendra possible de tout personnaliser, y compris le style des compteurs.

19:43 :

Voici les fabricants partenaires de cette nouvelle version de CarPlay, dont Renault et Nissan, qui lanceront des voitures compatibles d'ici l'année prochaine.

19:43 :

Voici un récapitulatif des principales évolutions d'iOS 16.

19:43 :

Kevin Lynch va nous présenter watchOS 9.

19:44 :

Comme pour chaque édition de watchOS, Apple bouscule ses cadrans.

19:45 :

watchOS 9 repense l'interface de Siri, des notifications...

19:46 :

On parle maintenant de sport.

19:47 :

Il a de nouvelles mesures pour aider les coureurs à mieux se tenir.

19:48 :

watchOS 9 repense l'interface des entraînements avec de multiples objectifs personnalisables. Il devient possible de passer d'un sport à l'autre au sein d'un même entraînement.

19:50 :

L'application Fitness arrive sur l'iPhone, même pour les utilisateurs qui n'ont pas d'Apple Watch.

19:51 :

L'application Sommeil va analyser les phases du sommeil, avec une intégration à l'application Santé.

19:52 :

watchOS 9 traque désormais la durée et la fréquence des situations de fibrillation atriale.

19:53 :

Une nouvelle application nommée Médicaments permet de suivre ses traitements, avec les notifications pour ne rien oublier. L'intégration à l'iPhone ne nécessite pas d'Apple Watch.

19:54 :

Le système permet de scanner ses médicaments grâce à l'appareil photo. Il y a des alertes automatiques si des médicaments incompatibles entre eux sont entrés dans l'application.

19:55 :

Voici un résumé des principales nouveautés de watchOS 9.

19:56 :

On passe au Mac avec John Ternus, qui ne parle d'abord pas de macOS mais de la transition Apple Silicon.

19:56 :

Apple présente sa puce Apple M2 !

19:57 :

Johny Srouji va nous donner les caractéristiques de cette nouvelle puce, qui est plus grosse que la précédente.

19:57 :

La gravure reste donc à 5 nanomètres, mais avec une technique de gravure améliorée.

19:58 :

La mémoire est 50% plus rapide (LPDDR5), et il est possible de monter à 24 Go de RAM.

19:59 :

Les coeurs sont améliorés. Côté graphismes, il y en a deux de plus.

20:00 :

Le CPU fait 18% mieux que la puce M1 à consommation égale. Le GPU progresse également de 35%.

20:01 :

La puce Apple M2 embarque également une nouvelle enclave sécurisée et un nouveau moteur neuronal, avec 40% plus de calculs que la puce Apple M1. Prise en charge native du 8K H.264, HEVC et ProRes.

20:02 :

Pour accueillir cette nouvelle puce Apple M2, Apple présente un tout nouveau MacBook Air !

20:03 :

On passe à un design totalement plat. L'épaisseur est de 11,3 mm seulement.

20:04 :

Il y a quatre coloris, dont un bleu foncé. Et oui, il y a bien un connecteur MagSafe !

20:04 :

Il y a bien une encoche sur l'écran, qui passe de 13,3" à 13,6" pour l'occasion.

20:05 :

La webcam passe au 1080p ! Apple a également amélioré le système de micros et de haut-parleurs.

20:06 :

Apple promet évidemment des améliorations dans les performances par rapport à la précédente génération.